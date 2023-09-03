The Telegraph: WTA и ATP могут объединиться для отпора Саудовской Аравии в захвате тенниса

Британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что руководители WTA и ATP могут уже в конце сентября собраться в Лондоне (Великобритания) для обсуждения объединения организаций. Одной из причин реформы, по данным СМИ, является противостояние финансовому захвату тенниса Саудовской Аравией.

Также причиной объединения издание называет набирающую популярность Ассоциацию профессиональных теннисистов, основанную сербом Новаком Джоковичем с целью защиты прав игроков в туре, которая «постепенно расширяет своё влияние с момента своего создания четыре года назад».

Отмечается, что идее объединения WTA и ATP способствует стремление организаций укрепить бренд тенниса в целом. Сама реформа начала обсуждаться после пандемии, а дискуссия о ней вышла на новый уровень после запуска в этом году турнира United Cup.