Жабер — о состоянии на US Open: знаю, могу пройти весь путь, играя три сета, не проблема
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Тунисская теннисистка Онс Жабер, пятая ракетка мира, рассказала о влиянии своего состояния здоровья на уровень игры на Открытом чемпионате США.
«Мне кажется, нет лёгких матчей. Это нормально. Я себя проверяю. Мне нравится бороться. Я доверяю своему телу. Знаю, что могу пройти весь путь, играя три сета, не проблема.
Посмотрим. Это классный турнир. Уже не так классно, когда заболеваешь. Этот турнир меня проверяет и показывает, что у меня много сил, я могу очень далеко пройти и, возможно, показать здесь отличный результат», — призналась Жабер на пресс-конференции.
Напомним, днём ранее Онс Жабер в сложном матче третьего круга обыграла 31-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову. Перед этим матчем спортсменка жаловалась, что болеет гриппом.
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