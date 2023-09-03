Жабер — о состоянии на US Open: знаю, могу пройти весь путь, играя три сета, не проблема

Тунисская теннисистка Онс Жабер, пятая ракетка мира, рассказала о влиянии своего состояния здоровья на уровень игры на Открытом чемпионате США.

«Мне кажется, нет лёгких матчей. Это нормально. Я себя проверяю. Мне нравится бороться. Я доверяю своему телу. Знаю, что могу пройти весь путь, играя три сета, не проблема.

Посмотрим. Это классный турнир. Уже не так классно, когда заболеваешь. Этот турнир меня проверяет и показывает, что у меня много сил, я могу очень далеко пройти и, возможно, показать здесь отличный результат», — призналась Жабер на пресс-конференции.

Напомним, днём ранее Онс Жабер в сложном матче третьего круга обыграла 31-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову. Перед этим матчем спортсменка жаловалась, что болеет гриппом.