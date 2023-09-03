Мухова рассказала, ощущает ли уверенность, что вновь сможет выйти в финал «Шлема»

Чешская теннисистка Каролина Мухова, десятая ракетка мира, после своего первого в карьере выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США ответила на вопрос журналистов о том, ощущает ли она уверенность, что сможет вновь выйти в финал турнира «Большого шлема».

«Я бы не стала говорить, что это легко сделать снова. Это было довольно тяжело. И это сложно. Я постараюсь бороться за каждый матч. Никогда не знаешь точно. Это наверняка может произойти вновь», — сказала Мухова в интервью на корте.

Также Мухова рассказала, какую песню она бы сыграла, если бы у неё была гитара с собой: «Какую-нибудь песню AC/DC. Highway to Hell» (смеётся).

Далее за выход в полуфинал чешка поборется либо с румынкой Сораной Кырстей, либо со швейцаркой Белиндой Бенчич.