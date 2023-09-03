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Алькарас — о Беллингеме: уверен, он станет лучшим игроком мира на своей позиции

Алькарас — о Беллингеме: уверен, он станет лучшим игроком мира на своей позиции
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал новоиспечённого полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема одним из лучших футболистов мира.

«Я очень рад наблюдать за его игрой в «Реале». Он великолепный, талантливый игрок, один из лучших в мире. Уверен, он станет лучшим игроком мира на своей позиции. Я просто очень, очень рад, что он в команде. Я немного поговорил с ним – он к тому же замечательный человек. Очень разносторонний парень», – приводит слова Алькараса Goal.com.

Напомним, английский футболист был признан лучшим игроком августа в Ла Лиге. 20-летний игрок мадридского клуба забил пять мячей в составе «сливочных» в прошедших четырёх играх чемпионата Испании по футболу.

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