Румыния может принять финал WTA, если заявки Саудовской Аравии и Чехии будут отклонены

Румынское издание Treizecizero со ссылкой на свои источники сообщило, что Клуж-Напока (Румыния) является одним из претендентов на проведение Итогового турнира WTA и может получить право организации соревнований, если будут отклонены кандидатуры Саудовской Аравии и Чехии.

Напомним, кандидатура Чехии может быть отклонена из-за возможных проблем с допуском на соревнования белорусских и российских теннисисток, с том числе — второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко. Саудовская Аравия также находится под сомнением из-за возможного недовольства теннисного сообщества, а также из-за нежелания WTA и ATP допускать финансовую зависимость тенниса от этого государства.

Также возможными кандидатами на проведение Итогового турнира WTA являются Нью-Йорк (США) и Монтеррей (Мексика). WTA планирует объявить место проведения соревнований после окончания Открытого чемпионата США.