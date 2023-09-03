Румыния может принять финал WTA, если заявки Саудовской Аравии и Чехии будут отклонены

Румынское издание Treizecizero со ссылкой на свои источники сообщило, что Клуж-Напока (Румыния) является одним из претендентов на проведение Итогового турнира WTA и может получить право организации соревнований, если будут отклонены кандидатуры Саудовской Аравии и Чехии.
Напомним, кандидатура Чехии может быть отклонена из-за возможных проблем с допуском на соревнования белорусских и российских теннисисток, с том числе — второй ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко. Саудовская Аравия также находится под сомнением из-за возможного недовольства теннисного сообщества, а также из-за нежелания WTA и ATP допускать финансовую зависимость тенниса от этого государства.
Также возможными кандидатами на проведение Итогового турнира WTA являются Нью-Йорк (США) и Монтеррей (Мексика). WTA планирует объявить место проведения соревнований после окончания Открытого чемпионата США.
- 3 сентября 2023
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