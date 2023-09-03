Бен Шелтон повторил достижение Энди Роддика среди американцев, выйдя в 1/4 финала US Open

20-летний теннисист из США Бен Шелтон стал самым молодым американцем, дошедшим до стадии четвертьфинала Открытого чемпионата США, со времён Энди Роддика в 2003 году.

В рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США встречались американский теннисист Бен Шелтон (47-я ракетка мира) и его соотечественник Томми Пол (14-я ракетка мира). Матч закончился победой Шелтона со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 6:4.

В следующем круге Шелтон встретится с победителем пары Ринки Хидзиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США).

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 10 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, обыгравший в финале норвежца Каспера Рууда.