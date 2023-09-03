Чесноков поделился ожиданиями от матча Рублёва и Дрэйпера в четвёртом круге US Open

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором за выход в четвертьфинал турнира поборются друг с другом россиянин Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, и 123-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрэйпер.

«Рублёв и Дрэйпер играли в Мадриде — Андрей еле-еле отскочил. Тогда Дрэйпер был где-то двухсотый в мире. Я не понимаю, почему Дрэйпер топчется на месте, потому что он хороший игрок.

Сейчас он играет здорово. Дрэйпер хорошо подаёт и может создать проблемы Рублёву. Но всё будет зависеть от Андрея. Думаю, он будет держать Дрэйпера на задней линии. Дрэйпер будет давить Рублёва, но на скорости Андрей играет быстрее. У Дрэйпера очень неудобная подача.

Но Рублёв такой игрок, что из любой точки может направить мяч куда угодно. Он может этими неожиданностями доставить большие проблемы любому игроку», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч Андрея Рублёва и Джека Дрэйпера пройдёт в понедельник, 4 сентября, вечером. Ранее теннисисты играли друг с другом дважды — в Вашингтоне и Мадриде в 2022 году. В обеих встречах победа осталась за россиянином.