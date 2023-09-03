Синнер — о болельщиках в костюмах морковок: очень рад, что они у меня есть

Итальянский теннисист Янник Синнер, шестая ракетка мира, поделился впечатлениями от первой личной встречи со своими болельщиками Carota Boys, которые выделяются костюмами морковок. Спортсмен сфотографировался с ними после своей победы в матче третьего круга Открытого чемпионата США над швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Приятно видеть их каждый раз, когда я играю. Я встретил их после матча. Впервые быстро пожал им руки. Наши взаимоотношения только начались.

Я знал, что они немного отличаются от остальных фанатов. И я очень рад, что они у меня есть», — поделился Синнер на пресс-конференции.

Далее за выход в четвертьфинал итальянец поборется с 12-й ракеткой мира из Германии Александром Зверевым. Ранее у теннисистов было четыре личные встречи, в трёх последних победа оставалась за представителем Германии.