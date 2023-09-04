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Гауфф вышла в 1/4 финала US Open, в трёх сетах обыграв Возняцки

Гауфф вышла в 1/4 финала US Open, в трёх сетах обыграв Возняцки
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Американская теннисистка Кори Гауфф, шестая ракетка мира, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Спортсменка в трёх сетах четвёртого круга турнира обыграла датчанку Каролину Возняцки. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте ровно два часа. По ходу встречи Кори Гауфф выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Каролины Возняцки — одна подача навылет, три реализованных брейк-пойнта и две двойные ошибки.

Далее Кори Гауфф поборется за выход в полуфинал с победительницей встречи между первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек и 21-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Соперница американской теннисистки определится утром понедельника, 4 сентября.

US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Каролина Возняцки
623
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 6
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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