Гауфф вышла в 1/4 финала US Open, в трёх сетах обыграв Возняцки

Американская теннисистка Кори Гауфф, шестая ракетка мира, вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Спортсменка в трёх сетах четвёртого круга турнира обыграла датчанку Каролину Возняцки. Их встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:1.

Теннисистки провели на корте ровно два часа. По ходу встречи Кори Гауфф выполнила пять эйсов, реализовала пять брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. На счету Каролины Возняцки — одна подача навылет, три реализованных брейк-пойнта и две двойные ошибки.

Далее Кори Гауфф поборется за выход в полуфинал с победительницей встречи между первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек и 21-й ракеткой мира из Латвии Еленой Остапенко. Соперница американской теннисистки определится утром понедельника, 4 сентября.