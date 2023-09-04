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Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал US Open

Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал US Open
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Американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв швейцарца Доминика Штрикера со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 13 минуты. За это время Фритц сделал 17 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Штрикера 13 эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал турнира Фритц встретится с победителем пары Борна Гойо (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 01:15 МСК
Доминик Штефан Штрикер
128
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 4
7 7 		6 6
             
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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