Остапенко одержала волевую победу над Свёнтек на US Open

21-я ракетка мира, 26-летняя теннисистка из Латвии Елена Остапенко вышла в четвертьфинал US Open – 2023.

В матче 1/8 финала Остапенко со счётом 3:6, 6:3, 6:1 одолела представительницу Польши первую ракетку мира Игу Свёнтек. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 48 минут. Остапенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Свёнтек три эйса, столько же двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Остапенко на US Open станет представительница США Кори Гауфф.

Гауфф на этом Открытом чемпионате США уже прошла Каролину Возняцки из Дании, Элисе Мертенс из Бельгии, Мирру Андрееву из России и Лауру Зигемунд из Германии.