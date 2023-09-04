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US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 4 сентября, завершился седьмой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты седьмого игрового дня в женском одиночном разряде.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты седьмого игрового дня

Каролина Мухова (Чехия, 10) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 5:7, 6:1

Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – 6:3, 6:3

Кори Гауфф (США, 6) – Каролина Возняцки (Дания, WC) – 6:3, 3:6, 6:1

Елена Остапенко (Латвия, 20) – Ига Свёнтек (Польша, 1) – 3:6, 6:3, 6:1

Женский US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. В этом году у турнира будет новый победитель.