US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей седьмого игрового дня
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Сегодня, 4 сентября, завершился седьмой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин.
Предлагаем вашему вниманию самые интересные результаты седьмого игрового дня в женском одиночном разряде.
Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты седьмого игрового дня
Каролина Мухова (Чехия, 10) – Синьюй Ван (Китай) – 6:3, 5:7, 6:1
Сорана Кырстя (Румыния, 30) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – 6:3, 6:3
Кори Гауфф (США, 6) – Каролина Возняцки (Дания, WC) – 6:3, 3:6, 6:1
Елена Остапенко (Латвия, 20) – Ига Свёнтек (Польша, 1) – 3:6, 6:3, 6:1
Женский US Open — 2023 продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. В этом году у турнира будет новый победитель.
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