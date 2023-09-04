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US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей шестого игрового дня

US Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты всех матчей шестого игрового дня
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Сегодня, 4 сентября, завершился шестой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у мужчин. Проводились матчи четвёртого круга.

Томми Пол из США уступил соотечественнику Бену Шелтону со счётом 4:6, 3:6, 6:4, 4:6. Другой американец Фрэнсис Тиафо уверенно победил австралийца Ринки Хиджикату (6:4, 6:1, 6:4). Ещё один представитель США Тейлор Фритц обыграл Доминика Стрикера из Швейцарии со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:4. В заключительном матче игрового дня Борная Гойо из Хорватии играл с сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась уверенной победой Новака (6:2, 7:5, 6:4).

В четвертьфинале US Open Тиафо сыграет с Шелтоном, а Фритц — с Джоковичем. Другие две пары этой стадии будут определены позднее.

Турнирная сетка US Open - 2023
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