US Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 6-го игрового дня

Сегодня, 4 сентября, состоятся матчи шестого игрового дня на Открытом чемпионате США среди мужчин. Будут определены все пары четвертьфинала.

В 19:30 мск Джек Дрэйпер из Великобритании начнёт играть с россиянином Андреем Рублёвым. На 20:30 мск запланирован старт матча Карлос Алькарас (Испания) — Маттео Арнальди (Италия). Не ранее 23:00 мск россиянин Даниил Медведев начнёт играть с Алексом де Минором из Австралии. В заключительном матче игрового дня Александр Зверев из Германии сыграет с итальянцем Янником Синнером. Начало встречи запланировано на 3:30 мск.

Финал Открытого чемпионата США запланирован на 10 сентября. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.