Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла защитить прошлогодний титул US Open, а на турнире не осталось ни одной чемпионки прошлых лет, поэтому мы узнаем новое имя чемпионки Открытого чемпионата США.

В сетке турнира остались лишь три чемпионки других турниров «Большого шлема»: Елена Остапенко из Латвии, Арина Соболенко из Беларуси и Маркета Вондроушова из Чехии.

По окончании Открытого чемпионата США белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракеткой мира. Это стало возможным после поражения польской теннисистки Иги Свёнтек в матче 1/8 финала US Open. Соболенко же продолжит своё выступлением турнире. Тем самым она гарантированно наберёт большое количество очков, которое позволит ей возглавить мировой рейтинг. Свёнтек держала первую позицию 75 недель.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Арина Соболенко поборется с 14-й ракеткой мира из России Дарьей Касаткиной.