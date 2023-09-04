Дрэйпер — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 4 сентября, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся Джек Дрэйпер из Великобритании и россиянин Андрей Рублёв. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.

По личным встречам Рублёв ведёт со счётом 2-0. Андрей дважды побеждал Джека в 2022 году — сначала на грунте мадридского «Мастерса» (2:6, 6:4, 7:5), затем на харде «пятисотника» в Вашингтоне (6:4, 6:2). Оба поединка состоялись на ранних стадиях турниров, в 1/16 финала.

В матче третьего круга Рублёв обыграл француза Артура Риндеркнеша, а Дрэйпер победил американца Майкла Ммо.