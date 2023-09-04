Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрэйпер — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30 мск

Дрэйпер — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся Джек Дрэйпер из Великобритании и россиянин Андрей Рублёв. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Джек Дрэйпер
123
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

По личным встречам Рублёв ведёт со счётом 2-0. Андрей дважды побеждал Джека в 2022 году — сначала на грунте мадридского «Мастерса» (2:6, 6:4, 7:5), затем на харде «пятисотника» в Вашингтоне (6:4, 6:2). Оба поединка состоялись на ранних стадиях турниров, в 1/16 финала.

В матче третьего круга Рублёв обыграл француза Артура Риндеркнеша, а Дрэйпер победил американца Майкла Ммо.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android