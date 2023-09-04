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Джокович прокомментировал победу в матче с Гойо

Джокович прокомментировал победу в матче с Гойо
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче с Борной Гойо из Хорватии в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

«Я знал, что Гойо играет на высоком уровне, хоть мы и не встречались в туре. Я смотрел, как он играет в квалификации, а также последние пару раундов основной сетки, и увидел, что у него мощное оружие в виде подачи и форхенда и что он хорошо двигается для большого парня. Одним из ключей к матчу было нейтрализовать его подачу, попытаться уменьшить число эйсов и виннерсов», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал турнира Джокович будет бороться с американцем Тейлором Фритцем. Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

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