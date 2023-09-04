Обыграет ли Дарья Касаткина будущую первую ракетку мира на US Open — 2023?

В ночь с 4 на 5 сентября мск состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата США среди женщин, в котором встретятся россиянка Дарья Касаткина и белоруска Арина Соболенко. Предлагаем пройти опрос об исходе матча.
Матч начнётся не ранее 2:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт личных встреч — 4-2 в пользу Соболенко. Касаткина выигрывала у неё в Пекине-2019 и в Сан-Хосе-2022. Два других поединка на харде, а также оба на грунте остались за Ариной. В предыдущий раз они встречались совсем недавно, за полторы недели до старта US Open — в третьем круге турнира в Цинциннати. Там белоруска победила со счётом 6:3, 6:3.
Соболенко гарантировала себе первое место в мировом рейтинге WTA по итогам US Open. Об этом стало известно после поражения Иги Свёнтек в четвертьфинале турнира.
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