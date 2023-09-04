Джокович поделился ожиданиями от матча с Фритцем

Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от матча четвертьфинала US Open с американцем Тейлором Фритцем.

«Тейлор входил в топ-10 игроков на протяжении последних нескольких лет и показывал потрясающий теннис, особенно на родной земле в турнирах с твердым покрытием здесь, в Штатах. Он заметно прибавил за эти годы. Очевидно, что с этого момента матчи будут становиться только сложнее, и я готов к этому вызову», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В 1/8 финала Джокович обыграл хорвата Борну Гойо со счётом 6:2, 7:5, 6:4.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.