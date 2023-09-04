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US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня

US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 8-го игрового дня
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Сегодня, 4 сентября, пройдёт восьмой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. US Open — 2023, женщины. Расписание восьмого игрового дня

Питон Стирнс (США) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – начало матча чуть позже 18:00 мск.

Мэдисон Кис (США, 17) – Джессика Пегула (США, 3) – начало матча чуть позже 19:00 мск.

Онс Жабер (Тунис, 5) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – старт примерно в 21:30 мск.

Дарья Касаткина (Россия, 13) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – не раньше 2:00 мск.

Женский хардовый турнир «Большого шлема», US Open — 2023, продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
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