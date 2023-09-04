Веснина: если Рублёв сыграет на максимуме, у Дрэйпера не будет шансов пройти дальше

Победительница ОИ-2016 в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от четвертьфинальных матчей Открытого чемпионата США среди мужчин.

«Рублёв и Медведев продолжают уверенно идти друг на друга по турнирной сетке. Остался лишь один круг для очного четвертьфинала на US Open. Это может быть шикарной афишей для всех российских болельщиков тенниса. Андрея завтра ждёт очень непростая игра. Дрэйпер обыграл Хуркача и находится в очень хорошей форме. Молодой перспективный британец начинает по-настоящему раскрываться. Рублёва ждёт тяжелейший, возможно, даже пятисетовый матч. Андрею очень важно выйти на игру с холодной головой и не злиться на себя лишний раз. У Рублёва один из лучших приёмов в туре после Джоковича. Если он сыграет на максимуме своих возможностей, то у Дрэйпера не будет шансов пройти дальше. Главное для Андрея — правильный психологический настрой на матч», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.