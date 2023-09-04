Чесноков: не думаю, что Медведев проиграет Де Минору второй матч подряд
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Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и австралиец Алекс Де Минор.
«Не думаю, что Даня проиграет Де Минору второй матч подряд. В канадском матче ничего не предвещало, что Медведев проиграл. Но сейчас Даня очень хорошо настроится. У него сейчас хорошее состояние, и он свежий.
Де Минор играет за счёт скорости другого игрока. Думаю, Медведев должен найти тактическое решение. Может, ему надо не обыграть Де Минора где-то во время матча, а обмануть. Для меня Даниил будет выглядеть более солиднее, чем Де Минор», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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