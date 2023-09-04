Ольховский: Дрэйпер — неудобный соперник для Рублёва. Андрею важно сыграть без срывов

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся Джек Дрэйпер из Великобритании и россиянин Андрей Рублёв. Игра начнётся не ранее 19:30 мск.

«Дрэйпер — неудобный соперник: левша с хорошей косой подачей, не боится выходить к сетке. Многое будет зависеть от того, как Андрей будет принимать подачу. Важно играть без срывов. В последнем матче в первом сете подача подводила, но потом собрался и сыграл отлично. Дрэйпер — достаточно неудобный соперник для Андрея», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче третьего круга Рублёв обыграл француза Артура Риндеркнеша, а Дрэйпер победил американца Майкла Ммо.