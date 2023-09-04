Хачанов обратился к болельщикам после неудачного выступления на US Open

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира, россиянин Карен Хачанов прокомментировал неудачное выступление на US Open – 2023. Прошлогодний полуфиналист проиграл в первом круге американцу Майклу Ммо (WC) со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
«Спасибо US Open и всем прекрасным болельщикам за то, что делают этот турнир «Большого шлема» моим любимым. В этом году у меня были другие ощущения… После трёх месяцев отсутствия в туре было приятно вернуться на большую сцену и снова ощутить эту энергию толпы. К сожалению, я не смог подготовиться лучше из-за нехватки времени. Но мне так хотелось здесь сыграть. Я знаю, что сейчас даже не близок к своей лучшей форме и игре, потребуется время для возвращения. Теперь я ещё раз проконсультируюсь со своими врачами, чтобы убедиться, что я здоров на 100%. А после продолжу подготовку к серии азиатских турниров, буду усердно работать, дабы прийти в форму. Сейчас больше, чем когда-либо, я нуждаюсь в вашей поддержке! До скорой встречи, Нью-Йорк», — написал Хачанов в своих социальных сетях.
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