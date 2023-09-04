Свитолина: возвращаюсь домой, буду наслаждаться любовью и выпью пару кружек ледяного пива

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что покидает Нью-Йорк после выступления на US Open – 2023. Напомним, украинка дошла до третьего круга соревнований, где проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле.
«Жизнь – это прекрасное путешествие, но, должна признать, иногда оно бывает изматывающим. Я поймала себя на мысли, что постоянно совмещаю множество обязанностей, преследую свои цели и стремлюсь к успеху. Легко захлебнуться в этом водовороте жизни, но среди всего этого я пришла к пониманию ценности передышки и необходимости делать шаги назад.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Жизненные трудности, бывает, пугают, но я поняла, что это нормально – сделать перерыв и зарядиться энергией. Именно в эти одухотворённые моменты я собираю силы, чтобы продолжить свой путь к мечтам.
Сейчас у меня намечается пару захватывающих планов! Во-первых, я вернусь домой, чтобы наслаждаться любовью и смехом со своей семьёй и друзьями. Я поставлю на первое место своё восстановление, при этом находя время на «расслабиться» и выпить пару кружек ледяного пива», — написала Свитолина в своих социальных сетях.
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