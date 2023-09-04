Джон Макинрой назвал наиболее перспективного американца, оставшегося в сетке US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, кого из оставшихся на US Open – 2023 американцев считает наиболее перспективным. До четвертьфинальной стадии соревнований дошли три представителя США – Тейлор Фритц (9), Фрэнсис Тиафо (10) и Бен Шелтон.

«У Шелтона потрясающая подача. Он отличный парень, кажется, находится в отличной форме. Он наконец-то пришёл в себя и делает своё дело. Он стал более дерзким, когда увидел, что подаёт под 240 км/ч. Да я бы тоже! Я считаю, что у этого парня больше возможностей для роста, чем у любого другого американца. Я так же думал и в Австралии. Потом у него были некоторые проблемы. Но вот что я вам скажу: этот парень может стать серьёзной проблемой для всех», — приводит слова Макинроя Eurosport.