Джон Макинрой назвал наиболее перспективного американца, оставшегося в сетке US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой рассказал, кого из оставшихся на US Open – 2023 американцев считает наиболее перспективным. До четвертьфинальной стадии соревнований дошли три представителя США – Тейлор Фритц (9), Фрэнсис Тиафо (10) и Бен Шелтон.
«У Шелтона потрясающая подача. Он отличный парень, кажется, находится в отличной форме. Он наконец-то пришёл в себя и делает своё дело. Он стал более дерзким, когда увидел, что подаёт под 240 км/ч. Да я бы тоже! Я считаю, что у этого парня больше возможностей для роста, чем у любого другого американца. Я так же думал и в Австралии. Потом у него были некоторые проблемы. Но вот что я вам скажу: этот парень может стать серьёзной проблемой для всех», — приводит слова Макинроя Eurosport.
- 4 сентября 2023
-
19:58
-
19:34
-
18:46
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
16:48
-
16:30
-
16:08
-
15:21
-
14:20
-
13:05
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:06
-
10:57
-
10:48
-
10:33
-
10:18
-
10:07
-
09:52
-
09:34
-
09:20
-
09:00
-
07:14
-
07:00
-
04:46
-
03:33
-
01:00
-
00:54
-
00:49
-
00:30
-
00:05
- 3 сентября 2023
-
23:37