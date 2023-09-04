Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кис выбила с US Open третью ракетку мира и сыграет с Вондроушовой

Кис выбила с US Open третью ракетку мира и сыграет с Вондроушовой
Комментарии

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open 17-я сеяная Кис нанесла поражение третьей ракетке мира соотечественнице Джессике Пегуле со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Кис трижды подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Пегула выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Кис сыграет с девятой сеяной представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая в 1/8 финала одолела американку Питон Стирнс со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 2:6.

US Open (ж). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 19:10 МСК
Мэдисон Кис
17
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
US Open (ж). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 18:10 МСК
Питон Стирнс
59
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 2
6 3 		6 6
         
Маркета Вондроушова
9
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android