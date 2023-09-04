Кис выбила с US Open третью ракетку мира и сыграет с Вондроушовой

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open 17-я сеяная Кис нанесла поражение третьей ракетке мира соотечественнице Джессике Пегуле со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

Кис трижды подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Пегула выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Кис сыграет с девятой сеяной представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая в 1/8 финала одолела американку Питон Стирнс со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 2:6.