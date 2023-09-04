Кис выбила с US Open третью ракетку мира и сыграет с Вондроушовой
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Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертьфинал хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга US Open 17-я сеяная Кис нанесла поражение третьей ракетке мира соотечественнице Джессике Пегуле со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
Кис трижды подала навылет, избежала двойных ошибок на подаче и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Пегула выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
За выход в полуфинал Открытого чемпионата США Кис сыграет с девятой сеяной представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, которая в 1/8 финала одолела американку Питон Стирнс со счётом 6:7 (3:7), 3:6, 2:6.
US Open (ж). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 19:10 МСК
17
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
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3
Джессика Пегула
Д. Пегула
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