Миша Зверев: Саша родился в 7:29 утра. Накануне беременная мама играла со мной в теннис

Миша Зверев, брат олимпийского чемпиона 2020 года, бывшей второй ракетки мира, немца Александра Зверева, рассказал, как проходило их теннисное детство.

«Мой брат родился 20 апреля в 7:29 утра. Накануне я играл в теннис с мамой, где-то около 17:00–18:00 вечера. Да, за день до родов мама играла со мной в теннис (смеётся). Так что он практически родился на теннисном корте! Я думаю, что буквально через неделю после рождения Саши мама вернулась на корт, чтобы давать мне уроки. Саша и теннис были вместе с первых дней. Он лежал в коляске рядом с кортом. Дома же мы играли в мини-теннис. Делали сетку из видеокассет и играли на коврике. Мы были в восторге! Я часто говорил ему, что он может стать очень сильным. Это были не пустые слова, я действительно так думал. У него были талант и страсть. Вскоре мы начали тренироваться вместе. Ему не было и 10 лет, а я уже водил его играть на корт», — приводит слова Зверева Lequipe.