Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер: россиянин уверенно выиграл 1-й сет матча 1/8 финала US Open

Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва (8) в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2023. Рублёв борется за путёвку в четвертьфинал со 123-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером. Стартовую партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв.
Первая партия продлилась 36 минут. В её рамках Рублёву удалось реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер в 1/8 финала US Open — 2023.
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Отметим, что на данный момент по личным встречам Рублёв ведёт со счётом 2-0. Андрей дважды побеждал Джека в 2022 году — сначала на грунте мадридского «Мастерса» (2:6, 6:4, 7:5), затем на харде «пятисотника» в Вашингтоне (6:4, 6:2).
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