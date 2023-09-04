14-летняя Ксения Ефремова прокомментировала смену спортивного гражданства на французское

14-летняя российская теннисистка Ксения Ефремова прокомментировала получение спортивного гражданства Франции.

Отметим, что в рейтинге Tennis Europe (возрастная группа — не старше 14 лет) Ефремова занимает второе место. До натурализации Ксении лучшая француженка в данном рейтинге находилась на 72-й строчке. Россиянка с 10 лет живёт во Франции, где тренируется в Академии Патрика Муратоглу. По данным СМИ, переход Ефремовой курировал лично президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон.

«Когда я получила уведомление о получении гражданства, была рада, удивлена, шокирована одновременно в хорошем смысле этого слова. Это многое меняет, это практически новая карьера. Я уверена, что получу колоссальную поддержку.

Я понимаю всё, что говорят на французском языке. Сама же могу высказываться о довольно простых явлениях. Чего я сейчас хочу, так это в совершенстве овладеть и этим языком (Ксения свободно говорит по-английски. — Прим. «Чемпионата»), научиться выражать свои мысли по любому поводу.

Моя цель — пройти квалификацию на следующие юношеские турниры «Большого шлема». И я буду представлять там Францию», — приводит слова Ефремовой Tennis Majors.