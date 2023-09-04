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Вондроушова на US Open — 2023 повторила уникальное достижение Серены Уильямс

Вондроушова на US Open — 2023 повторила уникальное достижение Серены Уильямс
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Девятая ракетка мира, 24-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова на US Open – 2023 повторила достижение 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, легендарной американки Серены Уильямс.

Чешка стала первой теннисисткой после Серены в 2016 году, выигравшей Уимблдон и в том же сезоне дошедшей до четвертьфинала US Open.

Напомним, в четвёртом круге американского мэйджора Вондроушова со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2 обыграла американку Питон Стирнс. За второй подряд выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Маркете предстоит сразиться с ещё одной американкой Мэдисон Кис (17).

Летом Вондроушова сенсационно выиграла Уимблдон, в финале одолев представительницу Туниса Онс Жабер. На тот момент чешка занимала 57-ю строчку рейтинга WTA.

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