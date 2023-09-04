Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер: британец сравнял счёт матча в 1/8 финала US Open
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Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва (8) в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2023. Рублёв борется за путёвку в четвертьфинал со 123-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером. Вторую партию со счётом 6:3 взял британец, тем самым сравняв счёт поединка.
Напомним, Рублёв уверенно начал матч и выиграл первый сет со счётом 6:3. Однако во второй партии россиянин потерял концентрацию, позволив Дрэйперу реализовать брейк-пойнт на его подаче. Сам Андрей при этом не сумел реализовать сразу шесть заработанных брейк-пойнтов.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер в 1/8 финала US Open — 2023.
US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 20:45 МСК
123
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|2
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|3
|3
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Комментарии
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