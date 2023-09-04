Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал US Open — 2023

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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023, призовой фонд которого составил $ 65 000 020.

В матче 1/8 финала Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл 61-ю ракетку мира, итальянца Маттео Арнальди. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Арнальди четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал US Open действующий чемпион Алькарас сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 6) — Александр Зверев (Германия, 12).

Отметим, что даже в случае защиты титула Алькарас не сможет сохранить первую строчку рейтинга ATP.