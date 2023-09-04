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Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер: россиянин повёл со счётом 2:1 в матче 1/8 финала US Open

Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер: россиянин повёл со счётом 2:1 в матче 1/8 финала US Open
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Завершился третий сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва (8) в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2023. Рублёв борется за путёвку в четвертьфинал со 123-й ракеткой мира британцем Джеком Дрэйпером. В данный момент Рублёв ведёт в матче со счётом 2:1 по партиям (6:3, 3:6, 6:3).

Третья партия продлилась 42 минуты. В её рамках Рублёву удалось реализовать два брейк-пойнта из пяти заработанных.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Джек Дрэйпер в 1/8 финала US Open — 2023.

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 20:45 МСК
Джек Дрэйпер
123
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 4
6 		3 6 6
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Отметим, что на данный момент по личным встречам Рублёв ведёт со счётом 2-0. Андрей дважды побеждал Джека в 2022 году — сначала на грунте мадридского «Мастерса» (2:6, 6:4, 7:5), затем на харде «пятисотника» в Вашингтоне (6:4, 6:2).

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