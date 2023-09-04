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Даниил Медведев потерял даже теоретические шансы стать 2-й ракеткой мира по итогам US Open

Даниил Медведев потерял даже теоретические шансы стать 2-й ракеткой мира по итогам US Open
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев потерял даже теоретические шансы подняться на вторую строчку рейтинга ATP по итогам US Open – 2023.

Это произошло после того, как двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал американского мэйджора. В матче 1/8 финала Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл 61-ю ракетку мира, итальянца Маттео Арнальди.

После победы Алькараса, который потеряет лидерство в рейтинге по итогам US Open, Медведев даже в случае завоевания титула не станет второй ракеткой мира.

Напомним, Медведев в борьбе за выход в четвертьфинал US Open сразится с австралийцем Алексом де Минором (13).

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