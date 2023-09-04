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Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал US Open — 2023, где может сразиться с Медведевым

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал US Open — 2023, где может сразиться с Медведевым
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023.

В матче 1/8 финала Рублёв (8) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл 123-ю ракетку мира, представителя Великобритании Джека Дрэйпера. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 46 минут. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17 заработанных (24%). На счету 21-летнего Дрэйпера 18 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За дебютный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Алекс де Минор (Австралия, 13).

US Open (м). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 20:45 МСК
Джек Дрэйпер
123
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 4
6 		3 6 6
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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