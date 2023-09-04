Касаткина — Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала US Open

В ночь на 5 сентября по московскому времени состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся россиянка Дарья Касаткина и представительница Беларуси Арина Соболенко. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на Стадионе Артура Эша и начнётся не раньше 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала US Open Дарья Касаткина — Арина Соболенко.

Счёт личных встреч в официальных поединках теннисисток — 4-2 в пользу Соболенко. Касаткина выигрывала у Арины в Пекине-2019 и в Сан-Хосе-2022. Два других поединка на харде, а также оба на грунте остались за Соболенко. В предыдущий раз Дарья и Арина встречались совсем недавно, за полторы недели до старта US Open — в третьем круге турнира Цинциннати. Там белоруска победила со счётом 6:3, 6:3.