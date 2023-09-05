Даниил Медведев — Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала US Open — 2023

Сегодня, 5 сентября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 13-й ракеткой мира, представителем Австралии Алексом де Минором за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на стадионе Луи Армстронга и начнётся приблизительно в 1:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алекс де Минор в 1/8 финала US Open — 2023.
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Победитель данного поединка за выход в полуфинал американского мэйджора сразится с восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым.
Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу Медведева, но есть нюанс. Даниил выиграл первые четыре матча, начиная с финала Сиднея-2018, где он завоевал свой первый титул ATP в карьере, а два последних поединка — в 1/16 «Мастерса» в Париже 2022 года и в четвертьфинале Торонто-2023 — остались за Алексом.
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