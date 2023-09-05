Видеообзор победы Андрея Рублёва в 1/8 финала US Open — 2023

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023.
В матче 1/8 финала Рублёв (8) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл 123-ю ракетку мира, представителя Великобритании Джека Дрэйпера.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 46 минут. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17 заработанных (24%). На счету 21-летнего Дрэйпера 18 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За дебютный выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) – Алекс де Минор (Австралия, 13).
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