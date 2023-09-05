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Видеообзор уверенной победы Алькараса в 4-м круге US Open — 2023

Видеообзор уверенной победы Алькараса в 4-м круге US Open — 2023
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023.

В матче 1/8 финала Алькарас (1) со счётом 6:3, 6:3, 6:4 обыграл 61-ю ракетку мира итальянца Маттео Арнальди.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного поединка.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 59 минут. Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Арнальди четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал US Open действующий чемпион Алькарас сразится с победителем матча Янник Синнер (Италия, 6) — Александр Зверев (Германия, 12, финалист 2020 года).

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