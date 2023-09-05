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Циньвэнь обыграла Жабер и встретится с Касаткиной или Соболенко в четвертьфинале US Open

Циньвэнь обыграла Жабер и встретится с Касаткиной или Соболенко в четвертьфинале US Open
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Тунисская теннисистка Онс Жабер не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга она уступила представительнице Китая, 23-й ракетке мира Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Жабер выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету китаянки четыре эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

За выход в полуфинал Циньвэнь поспорит с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла именно Жабер. Свёнтек ранее также завершила участие на турнире, уступив Елене Остапенко.

US Open (ж). 4-й круг
04 сентября 2023, понедельник. 23:50 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
23
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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