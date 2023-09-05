Циньвэнь обыграла Жабер и встретится с Касаткиной или Соболенко в четвертьфинале US Open

Тунисская теннисистка Онс Жабер не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга она уступила представительнице Китая, 23-й ракетке мира Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Жабер выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету китаянки четыре эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в полуфинал Циньвэнь поспорит с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь).
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла именно Жабер. Свёнтек ранее также завершила участие на турнире, уступив Елене Остапенко.
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