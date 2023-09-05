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Медведев вызвал врача по ходу первого сета матча с де Минором на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вызвал врача по ходу первого сета 1/8 финала Открытого чемпионата США с представителем Австралии Алексом де Минором.

Встреча проходит в эти минуты. Медведев вызывал врача при счёте 3:2 в первом сете в пользу австралийца. Отметим, что первый сет россиянин в итоге проиграл (2:6).

Напомним, ранее Медведев победил аргентинца Себастьяна Баэса.

Победитель матча Медведев – де Минор сразится с россиянином Андреем Рублёвым, который ранее в своём матче четвёртого круга обыграл британца Джека Дрэйпера.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.