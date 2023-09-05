Рублёв рассказал о взаимоотношениях с Медведевым

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о дружбе с соотечественником Даниилом Медведевым.

«Это уже что-то вроде семьи, потому что я крёстный отец его дочери. Очевидно, что мы строим наши отношения из-за тенниса, но сейчас это уже больше, чем теннис. У нас прекрасные отношения. Он очень честный, очень расслабленный. С ним очень легко общаться. Очень скромный. В то же время он очень, очень забавный. Тогда, когда ты проводишь с ним время, тебе всегда весело», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, ранее Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. За выход в полуфинал он может сыграет с Медведевым, если он в своём матче четвёртого круга обыграет Алекса де Минора из Австралии.