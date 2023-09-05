Соболенко высказалась о том, что сместит Свёнтек с первой строчки рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что сместит представительницу Польши Игу Свёнтек с первой строчки рейтинга WTA, которую она занимала 75 недель.
«Во-первых, я не сомневалась, что Свёнтек выйдет в финал. Только от меня зависит, выйду ли я в финал. Мне очень хотелось провести этот финал и решить всё на корте. Поэтому мне было грустно.
Весь этот год я изо всех сил старалась достичь цели стать первой ракеткой. Это невероятно. Это безумие, я до сих пор не могу в это поверить. Я действительно боялась, что из-за этой новости я сильно отвлекусь. Так что я была действительно сосредоточена. Я не хотел терять ни одного очка», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.
Напомним, в четвёртом круге Соболенко обыграла россиянку Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал.
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