Соболенко высказалась о том, что сместит Свёнтек с первой строчки рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о том, что сместит представительницу Польши Игу Свёнтек с первой строчки рейтинга WTA, которую она занимала 75 недель.

«Во-первых, я не сомневалась, что Свёнтек выйдет в финал. Только от меня зависит, выйду ли я в финал. Мне очень хотелось провести этот финал и решить всё на корте. Поэтому мне было грустно.

Весь этот год я изо всех сил старалась достичь цели стать первой ракеткой. Это невероятно. Это безумие, я до сих пор не могу в это поверить. Я действительно боялась, что из-за этой новости я сильно отвлекусь. Так что я была действительно сосредоточена. Я не хотел терять ни одного очка», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Напомним, в четвёртом круге Соболенко обыграла россиянку Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал.