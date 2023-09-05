Медведев высказался о предстоящем матче с Рублёвым в четвертьфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Рублёв отличный игрок. В прошлый раз мне удалось победить. Он обыгрывал меня, по-моему, уже два раза. Обычно у нас отличный уровень во время наших матчей. Так что будет здорово сделать это», — сказал Медведев на корте после матча.

На данный момент счёт в личных противостояниях 6-2 в пользу Медведева.

Напомним, Медведев в матче четвёртого круга обыграла австралийца Алекса де Минора. Рублёв, в свою очередь, одержал победу над британцем Джеком Дрэйпером.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн.