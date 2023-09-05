Медведев высказался о предстоящем матче с Рублёвым в четвертьфинале US Open
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
«Рублёв отличный игрок. В прошлый раз мне удалось победить. Он обыгрывал меня, по-моему, уже два раза. Обычно у нас отличный уровень во время наших матчей. Так что будет здорово сделать это», — сказал Медведев на корте после матча.
На данный момент счёт в личных противостояниях 6-2 в пользу Медведева.
Напомним, Медведев в матче четвёртого круга обыграла австралийца Алекса де Минора. Рублёв, в свою очередь, одержал победу над британцем Джеком Дрэйпером.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
04:59
-
04:39
-
04:20
-
04:12
-
04:03
-
03:38
-
03:34
-
02:54
-
02:17
-
02:06
-
01:15
-
00:51
-
00:46
-
00:40
-
00:22
-
00:13
- 4 сентября 2023
-
23:58
-
23:37
-
23:27
-
23:10
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:32
-
22:22
-
22:06
-
21:58
-
21:43
-
21:19
-
20:54
-
20:38
-
19:58
-
19:34
-
18:46
-
17:57
Партнерский контент