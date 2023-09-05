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Видеообзор победы Даниила Медведева над Алексом де Минором на US Open

Видеообзор победы Даниила Медведева над Алексом де Минором на US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2023. В матче 1/8 финала турнира Медведев со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 обыграл представителя Австралии Алекса де Минора.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 39 минут. Медведев 11 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету де Минора один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в полуфинал турнира «Большого шлема» Медведев сразится с соотечественником Андреем Рублёвым.

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