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Алькарас — второй самый молодой игрок, достигший чётырех четвертьфиналов подряд

Алькарас — второй самый молодой игрок, достигший чётырех четвертьфиналов подряд
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Испанский теннисист и первая ракетка мира Карлос Алькарас благодаря победе во встрече с итальянцем Маттео Арнальди вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Таким образом, испанец стал вторым самым молодым теннисистом в истории, которому удавалось достичь четырёх четвертьфиналов подряд на турнирах «Большого шлема».

Серия началась ещё с прошлогоднего US Open, где Алькарас стал обладателем своего первого титула «Большого шлема» в карьере. Далее Карлос из-за травмы пропустил Открытый чемпионат Австралии, а затем на «Ролан Гаррос» смог дойти до полуфинала, где уступил Новаку Джоковичу. Затем последовал «Уимблдон», где Алькарас оказался победителем.

20-летний теннисист оказался старше лишь Бьорна Борга, который сделал подобную серию в середине 1970-х годов в возрасте 19 лет.

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