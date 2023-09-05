US Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей восьмого игрового дня
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Сегодня, 5 сентября, завершился восьмой игровой день на Открытом чемпионате США – 2023 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. US Open — 2023, женщины. Результаты восьмого игрового дня
Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Питон Стирнс (США) – 6:7, 6:3, 6:2
Мэдисон Кис (США, 17) – Джессика Пегула (США, 3) – 6:1, 6:3
Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) – Онс Жабер (Тунис, 5) – 6:2, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Дарья Касаткина (Россия, 13) – 6:1, 6:3
Женский хардовый турнир «Большого шлема», US Open — 2023, продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является экс-первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. В этом году у турнира будет новая победительница.
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