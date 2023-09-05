Видеообзор поражения Онс Жабер от Чжэн Циньвэнь
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Тунисская теннисистка Онс Жабер не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга она уступила представительнице Китая, 23-й ракетке мира Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 4:6.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.
Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. За это время Жабер выполнила три эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету китаянки четыре эйса, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн.
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