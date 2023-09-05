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Зверев в пяти сетах одолел Синнера и вышел в четвертьфинал US Open

Зверев в пяти сетах одолел Синнера и вышел в четвертьфинал US Open
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Завершился матч в рамках четвёртого круга Открытого чемпионата США, в котором представитель Германии Александр Зверев (12-я ракетка мира) встретился с итальянцем Янником Синнером (шестая ракетка мира). Победу одержал Зверев со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 4 часа и 41 минуту. За это время Александр исполнил 16 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 14 заработанных брейк-пойнтов. В свою очередь, Синнер сделал 12 подач навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал 4 из 12 возможных брейк-пойнтов

В четвертьфинале Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом (первая ракетка мира). Теннисисты пять раз встречались на официальных турнирах, где Александр победил в трёх матчах, а Карлос — в двух.

US Open (м). 4-й круг
05 сентября 2023, вторник. 04:00 МСК
Александр Зверев
12
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 4 6
4 		6 2 6 3
             
Янник Синнер
6
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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